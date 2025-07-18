Разработчик Shadow of the Colossus считает, что графика в играх больше не важна

Фумито Уэда (Fumito Ueda), создавший Shadow of the Colossus, и разработчик Katamari Damacy Кейта Такахаси (Keita Takahashi) заявили, что графика в играх больше не важна.

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Такахаси привёл в пример Roblox, где люди совсем не против блочной графики. Отдельно прорисованные травинки в играх уже не имеют большого значения.

Уэда добавил, что современное поколение разработчиков росло в то время, когда графические возможности при создании игр стремительно менялись. Однако сейчас, как считает он, ситуация словно застыла на месте. Из-за этого студии должны изобретать новые способы удивлять игроков и сосредотачиваться на геймплее.

Ранее аргентинский режиссёр Андрес Мускетти заявил, что идея экранизации Shadow of the Colossus ещё не заброшена. Несмотря на то, что впервые о ней заговорили около 10 лет назад. Мускетти признался, что у фильма уже есть сценарий.