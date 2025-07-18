RoboCop: Unfinished Business получил очень положительные отзывы в Steam

Вчера вечером на PC, PlayStation 5 и Xbox Series состоялся релиз RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. Оценка журналистов оказалась не самой высокой, хотя пресса оценила перестрелки и атмосферу шутера. А вот пользователи Steam оценили новинку очень положительно.

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В момент написания новости у Unfinished Business написано более 160 пользовательских рецензий. Геймеры хвалят брутальный сюжет в духе фильма «Рейд», отличную графику по меркам 2025 года, пополнение арсенала и дополнительных персонажей, за которых дадут поиграть в коротких сегментах.

В отрицательных обзорах ругают всё то, что благосклонные игроки отнесли к минусам — баги и оптимизацию. Многие страдают от просадок кадров в Unfinished Business, а русскоязычные пользователи выделяют проблемную локализацию. Некоторые не оценили самостоятельное приключение из-за того, что оно больше напоминает «коридорное DLC».

Что касается пикового онлайна, то он получился не самым высоким — в шутере одновременно находилось лишь чуть более 1,5 тысячи игроков. Для сравнения, пик оригинальной RoboCop: Rogue City практически достиг отметки в пять тысяч человек.

С RoboCop: Rogue City - Unfinished Business познакомится и автор Игромании. В развёрнутой рецензии он похвалил флэшбеки, которые раскрывают прошлое героев и отличаются по геймплею. Что касается основной части игры, то она понравится всем фанатам оригинала. К местным врагам нужно найти свой подход, а решимости для их расстрела добавляет отличная музыка.