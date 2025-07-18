Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2025

Половина лета официально позади: осень, полная новинок и громких релизов, уже сравнительно не за горами. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают платиновое издание Sid Meier’s Civilization VI — одной из самых глубоких 4Х-стратегий в истории жанра. На случай, если вы любите вдумчивые стратегии, но немного разочаровались тем, что предложила седьмая часть серии, в состав Platinum Edition также входят оба крупных дополнения, которые делают игру еще больше и глубже. Проект можно бесплатно добавить на аккаунт до 24 июля, но российским пользователям EGS он официально недоступен.

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В Steam вышла демоверсия Treasure Hunters — кооперативного симулятора охоты за сокровищами в духе Phasmophobia. Для того, чтобы выбраться из процедурно сгенерированных катакомб живыми, не попавшись в ловушки, нужно работать совместно с товарищами и правильно пользоваться всяческими инструментами: от факелов до грузов, которыми можно придавливать нажимные плиты, как в «Индиане Джонсе».

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В демоверсии Restaurats четырем игрокам предстоит примерить на себя роли крыс-рестораторов, которым необходимо удержать свое хаотичное заведение на плаву. А для этого, как можно догадаться, нужно быстро обслуживать гостей, готовить и подавать блюда, а также следить за декором и уютом ресторана.

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Культовый ниди-хоррор SCP: Containment Breach возвращается – теперь на более современном движке и с поддержкой многопользовательского режима. Тем, кто пропустил эпоху расцвета любительских инди-игр, вдвойне стоит обратить внимание: именно Containment Breach породила многие популярные тренды в жанре. Игра только вышла в ранний доступ и, по словам разработчика, пробудет в нем примерно 10 месяцев.