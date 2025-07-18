Дети в опасности: МВД предупредило о мошенничестве с играми
Полиция предупредила о мошенничестве с современными компьютерными играми.
Кибермошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, а через игровые сообщества вовлечь его в преступную деятельность.
Под разными предлогами преступники вынуждают игрока дешево купить какое-нибудь уникальное снаряжение, передать банковские реквизиты.
Задача родителей – помочь своему ребенку играть безопасно. Взрослые должны интересоваться играми, изучать отзывы и фильтровать то, во что играет ребенок.
"Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт", - советуют в МВД.
Если ребенок дома с ноутбуком - это не значит, что он в безопасности, напомнили в ведомстве.