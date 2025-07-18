AMD Threadripper 9980X стал самым быстрым процессором для рабочих станций в мире

AMD официально представила Ryzen Threadripper 9980X — самый мощный процессор для рабочих станций на сегодняшний день.

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Новый 64-ядерный и 128-поточный чип основан на архитектуре Zen 5 и предлагает значительный прирост производительности по сравнению с прошлым поколением.

По результатам тестирования в Geekbench 6 Threadripper 9980X показал прирост до 11% в однопоточных задачах и до 16% в многопоточных операциях по сравнению с предшественником Threadripper 7980X.

При этом процессор сохранил тот же теплопакет (TDP) в 350 Вт, а тактовые частоты увеличены до 5,4 ГГц в режиме Boost (против 5,1 ГГц у предыдущей модели).

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Threadripper 9980X ориентирован на профессионалов, работающих с ресурсоемкими задачами: 3D-моделированием, рендерингом, симуляциями и научными расчетами. Благодаря новому техпроцессу и улучшенной архитектуре, процессор обеспечивает лучшее соотношение производительности на ватт.

В ближайшее время AMD также запустит серию Threadripper PRO 9000WX с конфигурациями до 96 ядер для корпоративного сектора. Старт продаж ожидается до конца июля 2025 года.