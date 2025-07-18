LG представила сверхтонкие ноутбуки с Core Ultra 9 и RTX 5050

LG представила новые ультратонкие ноутбуки Gram Pro 16 и 17 2025 года.

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Обе модели ориентированы на пользователей, которым требуется высокая производительность в легком и компактном корпусе. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core Ultra 9 или Ultra 7 второго поколения, графикой NVIDIA RTX 5050, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 2 ТБ.

Толщина корпуса составляет всего 15 мм, а вес — 1,36 кг у 16-дюймовой версии и 1,5 кг у модели с экраном 17 дюймов. Заявлена автономность до 27 часов при проигрывании видео.

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Главной особенностью стала поддержка фирменных ИИ-инструментов LG gram AI. Они включают локального помощника Gram Chat On-Device и облачного Gram Chat Cloud, использующего GPT-4o.

Также доступны функции Time Travel для поиска прошлой активности и Gram Link 2.0 для обмена файлами между ноутбуком и смартфонами. Цены в США начинаются с $2549, продажи уже стартовали.