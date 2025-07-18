Видеокарты AMD Radeon RX 9000 оказались популярнее RTX 50XX в Германии

Согласно свежим данным Mindfactory, в Германии видеокарты AMD Radeon RX 9000 популярнее, чем NVIDIA RTX 50XX.

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В первую очередь это касается моделей RX 9070 XT и RX 9060 XT, которые стабильно лидируют в еженедельных продажах. Так, RX 9070 XT за неделю разошлась тиражом около 470 единиц, а 16-гигабайтная версия RX 9060 XT — порядка 215 штук.

Для сравнения, самая популярная модель NVIDIA — RTX 5060 Ti — продалась в количестве 145 экземпляров, а RTX 5070 Ti — 125 единиц. Стандартная RTX 5070, которая ранее была лидером продаж на Amazon, в Германии неожиданно потеряла популярность — всего 55 проданных карт.

В сумме доля AMD на рынке видеокарт Mindfactory за последнюю неделю составила около 65% (950 единиц), против 35% у NVIDIA (510 единиц).

При этом средняя цена видеокарт AMD оказалась заметно ниже — €574 против €770 у NVIDIA. Бюджетные цены и увеличенный объем видеопамяти (особенно 16 ГБ) стали важными факторами популярности Radeon RX 9000.