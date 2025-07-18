Intel объединит ядра в одну платформу в процессорах следующего поколения

Согласно утечке с китайской площадки Zhihu, Intel планирует серьезно изменить архитектуру процессоров следующего поколения.

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В компании собираются отказаться от разделения на производительные (P) и энергоэффективные (E) ядра, объединив их в единую платформу. Разработка новых «унифицированных» ядер уже ведется и станет основой для следующих поколений CPU.

Инженер Intel утверждает, что грядущие малые ядра Arctic Wolf станут последними в своем классе.

Их улучшения в производительности будут незначительными, особенно в плане IPC (Instructions Per Clock), за исключением задач с параллельной обработкой данных. После этого компания сосредоточится на создании универсальных «больших» ядер.

Также отмечается, что будущая архитектура Nova Lake получит поддержку инструкций AVX-10 и расширений APX, что должно заметно повысить производительность в векторных операциях. Переход к единой платформе упростит проектирование чипов и снизит сложность кристаллов, что выгодно Intel.