Названа дата релиза паркурного шутера Jetrunner
Студия Riddlebit Software и издательство Curveball Games выпустили геймплейный трейлер своей грядущей игры Jetrunner.
В ролике называется дата релиза - 4 сентября текущего года.
Видео также знакомит аудиторию с основными механиками.
Авторы называют свою работу паркурным шутером. Геймерам предстоит скоростное прохождение уровней, в которых платформинг сочетается со стрельбой.
В Steam проект уже обзавелся отдельной страницей, которую можно добавить в вишлист. Заявлен перевод на русский язык.