Названа дата релиза паркурного шутера Jetrunner

Студия Riddlebit Software и издательство Curveball Games выпустили геймплейный трейлер своей грядущей игры Jetrunner.

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В ролике называется дата релиза - 4 сентября текущего года.

Видео также знакомит аудиторию с основными механиками.

Авторы называют свою работу паркурным шутером. Геймерам предстоит скоростное прохождение уровней, в которых платформинг сочетается со стрельбой.

В Steam проект уже обзавелся отдельной страницей, которую можно добавить в вишлист. Заявлен перевод на русский язык.