Вышел трейлер третьего сезона Marvel Rivals

Авторы игры Marvel Rivals выпустили очередной трейлер к третьему сезону своей игры.

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В новом ролике аудиторию знакомят с составом свежего боевого пропуска.

В его состав войдут косметические предметы, среди которых облики симбиота для различных персонажей, а также особенные движения и эмоции, как, например, знаменитый танец Человека-паука Тоби Магуайра.

Разработкой занимается китайская компания NetEase Games.

Контент доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam и Epic Games Store).