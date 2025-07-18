Beelink выпустила мощный мини-ПК с поддержкой десктопных видеокарт
Beelink обновила свою линейку мини-ПК GTi, анонсировав первую модель на базе Intel Arrow Lake. Внешне Beelink GTi15 Ultra выглядит так же, как и предыдущие модели, но внутри – самая мощная на сегодня.
Особенности
Beelink GTi15 Ultra оснащён процессором Core Ultra 9 285H, который, согласно тестам, обеспечивает прирост производительности на 11% по сравнению с GTi14. Кроме того, используется интегрированный графический процессор Arc Graphics 140T. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера.
Если предыдущие модели имели два порта Ethernet 2,5 GbE, то в новой версии порты LAN поддерживают скорость до 10 ГБит/с. Также Beelink GTi15 Ultra получил до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, два слота M.2 2280 для накопителей PCIe 4.0×4 (до 1 ТБ), беспроводную карту Intel BE200 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, четыре встроенных микрофона и встроенный блок питания мощностью 145 Вт.
Набор портов следующий:
- 1 × Thunderbolt 4 (40 ГБит/с);
- 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 ГБит/с);
- 3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 ГБит/с);
- 1 × HDMI 2.1;
- 1 × DisplayPort 1.4a;
- 1 × 3,5 мм аудио;
- 2 × 10Gb LAN.
В нижней части корпуса расположен слот PCIe 5.0×8, позволяющий подключить графический док-модуль.
Сроки выхода и цена
Beelink GTi15 Ultra уже доступен в Китае. О глобальной доступности пока ничего не сообщается.
Цены:
- barebone-версия (без накопителя) – 4699 юаней ($655);
- 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя – 5699 юаней ($740);
- 64 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя – 6299 юаней ($880).