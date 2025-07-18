Beelink выпустила мощный мини-ПК с поддержкой десктопных видеокарт

MobiDevices

Beelink обновила свою линейку мини-ПК GTi, анонсировав первую модель на базе Intel Arrow Lake. Внешне Beelink GTi15 Ultra выглядит так же, как и предыдущие модели, но внутри – самая мощная на сегодня.

Beelink выпустила мощный мини-ПК с поддержкой десктопных видеокарт
© MobiDevices

Beelink GTi15 Ultra

Особенности

Beelink GTi15 Ultra оснащён процессором Core Ultra 9 285H, который, согласно тестам, обеспечивает прирост производительности на 11% по сравнению с GTi14. Кроме того, используется интегрированный графический процессор Arc Graphics 140T. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера.

Если предыдущие модели имели два порта Ethernet 2,5 GbE, то в новой версии порты LAN поддерживают скорость до 10 ГБит/с. Также Beelink GTi15 Ultra получил до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, два слота M.2 2280 для накопителей PCIe 4.0×4 (до 1 ТБ), беспроводную карту Intel BE200 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, четыре встроенных микрофона и встроенный блок питания мощностью 145 Вт.

Набор портов следующий:

  • 1 × Thunderbolt 4 (40 ГБит/с);
  • 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 ГБит/с);
  • 3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 ГБит/с);
  • 1 × HDMI 2.1;
  • 1 × DisplayPort 1.4a;
  • 1 × 3,5 мм аудио;
  • 2 × 10Gb LAN.

В нижней части корпуса расположен слот PCIe 5.0×8, позволяющий подключить графический док-модуль.

Сроки выхода и цена

Beelink GTi15 Ultra уже доступен в Китае. О глобальной доступности пока ничего не сообщается.

Цены:

  • barebone-версия (без накопителя) – 4699 юаней ($655);
  • 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя – 5699 юаней ($740);
  • 64 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя – 6299 юаней ($880).