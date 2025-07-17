Фанаты Cyberpunk 2077 раскритиковали обновление 2.3 из-за женской версии Ви

Уже в ближайшие часы Cyberpunk 2077 получит крупное обновление 2.3 на PC, PlayStation 5 и Xbox Series (а ещё игра выйдет на Mac). И если от грядущих новинок, включая пополнение автопарка и дополненный фоторежим, фанаты остались в восторге, то рекламная кампания патча порадовала далеко не всех геймеров. И всё дело в персонаже, на котором делает акцент CD Projekt RED.

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В 2020 году разработчики продвигали мужскую и женскую версии Ви — протагониста Cyberpunk 2077, которому можно выбрать пол и внешность по своему усмотрению. Однако уже длительное время во многих рекламных материалах используется именно девушка Ви: как на постере дополнения Phantom Liberty, так и на обложке Ultimate-издания. Исключением не стало и официальное изображение, приуроченное к патчу 2.3.

Это и разозлило ряд геймеров. Они не понимают, почему разработчики «убили» вариант Ви мужского пола в плане рекламы, хотя изначально продвигали его наравне с женской версией. Некоторые субъективно оценивают внешность девушки, а также считают, что сам тон и настроение Cyberpunk 2077 соответствуют именно мужскому персонажу.

В любом случае, CD Projekt RED вряд ли откажется от дальнейшего продвижения женской версии Ви. При этом разработчики не спешат сообщать о каких-либо каноничных выборах и исходах, ведь в Cyberpunk 2077 предусмотрены множество концовок и события, зависящие от пола персонажа (например, выбор второй половинки).