Nintendo-эксклюзив Donkey Kong Bananza набрал на Metacritic 91 балл из 100

Новый платформер Donkey Kong Bananza, второй крупный эксклюзив для консоли Nintendo Switch 2, получил восторженные отзывы от игровой прессы. Сразу после снятия эмбарго на обзоры 16 июля, средний балл проекта на агрегаторах Metacritic и OpenCritic составил 91 из 100. Главным героем игры выступает горилла Конг, а особенностью проекта является почти полная разрушаемость локаций.

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Рецензенты сошлись во мнении, что Nintendo удалось вывести жанр на новый уровень. Обозреватели хвалят проект за инновационные механики, разнообразие и продуманные испытания. Особого упоминания удостоилась система разрушения окружения, которая используется не только для поиска секретов, но и для победы над противниками и преодоления препятствий. Некоторые издания даже провели параллели с последними играми серии The Legend of Zelda в части глубины исследования локаций.

Положительных оценок удостоился и сюжет. Несмотря на его простоту, история получилась трогательной, а взаимодействие между персонажами — живым. При этом Bananza выступает в роли «мягкого перезапуска» франшизы, что делает игру доступной для новичков. К техническому исполнению, в частности к качеству графики и анимаций, у критиков вопросов не возникло.

Впрочем, не обошлось и без недостатков. Часть обозревателей отметила, что некоторые интересные геймплейные идеи не получили должного развития. К минусам также отнесли однообразие боссов и редкие проблемы с производительностью.

Тем не менее, общее мнение сводится к тому, что Donkey Kong Bananza — одна из лучших игр во франшизе и, возможно, главный платформер от Nintendo со времен Super Mario Odyssey. Критики называют проект выдающимся эксклюзивом, способным подарить десятки часов удовольствия благодаря разнообразным механикам и обилию секретов.

Ранее выяснилось, что количество созданных с помощью ИИ видеоигр выросло в восемь раз.