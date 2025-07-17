Вышел новый геймплейный трейлер игры Sonic Racing: CrossWorlds
Компания Sega не оставляет притязаний составить конкуренцию давним соперникам из Nintendo со своей грядущей игрой Sonic Racing: CrossWorlds.
У проекта явно прослеживаются амбиции потеснить недавно вышедшую Mario Kart World.
В свежем трейлере авторы продемонстрировали кадры игрового процесса, акцентировав внимание на возможностях кастомизации и использования гаджетов в заездах.
Релиз гоночной аркады про синего ежа и компанию намечен на 25 сентября.
Целевыми платформами станут ПК - в Steam и EGS - и два поколения консолей PlayStation, Xbox и Switch.