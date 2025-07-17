Cyberpunk 2077 получила крупный апдейт с новыми машинами, автопилотом и такси
Компания CD Projekt RED вместе со студией поддержки Virtuos выпустила крупный патч для своей игры Cyberpunk 2077.
Среди главных изменений называются: обновления транспортного парка, механика автовождения AutoDrive и возможность заказывать такси Деламейна.
Также расширены возможности фоторежима.
По технической части добавлена поддержка FSR 4 и технологии генерации кадров FSR 3.1, а также Intel XeSS 2.0, появилась поддержка HDR10+ Gaming и VRR на консолях.
Апдейт доступен на ПК, актуальных Xbox и PlayStation.
Игроки на гибридной консоли Nintendo Switch 2 смогут скачать обновление позже - без указания конкретных сроков.