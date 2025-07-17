Бренд игровых мышек и наушников от Бустера стал хитом

Игровая периферия, выпускаемая под брендом Lunacy и созданная популярным стримером Бустером, показала впечатляющий рост продаж в России.

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По данным «М.Видео-Эльдорадо», в I полугодии 2025 года продажи девайсов Lunacy выросли в 2,7 раза по количеству и в 2,2 раза по выручке по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Если год назад основной популярностью пользовались игровые наушники, то в 2025 году покупатели переключились на мышки Lunacy, которые уже стали бестселлерами.

По словам представителей ритейлера, бренд активно набирает популярность среди молодёжи благодаря стильному дизайну, удобству и доступным ценам. Ассортимент включает гарнитуры, мышки, клавиатуры и коврики.

Компания отметила, что расширение линейки Lunacy стало важным фактором роста.