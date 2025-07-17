NVIDIA DLSS 4 разогнал Marvel Rivals до 450 fps в 4K

Компания NVIDIA сообщила о расширении списка игр с поддержкой технологии DLSS 4 Multi Frame Gen.

© Ferra.ru

Новый апдейт касается сразу трёх проектов: Marvel Rivals, War Thunder и RoboCop: Rogue City — Unfinished Business.

По данным NVIDIA, в Marvel Rivals технология позволяет добиться впечатляющих результатов. На ПК с видеокартой RTX 5090 и процессором AMD Ryzen 7 9800X3D в разрешении 4K на максимальных настройках игра выдаёт 450 кадров в секунду. Даже с более доступной RTX 5070 можно рассчитывать на более 230 fps в тех же условиях.

© NVIDIA

© NVIDIA

© NVIDIA

При снижении разрешения, показатели становятся ещё выше. Кроме того, включение технологии NVIDIA Reflex снижает задержку управления до 55%, что улучшает отклик в динамичных сценах.

По состоянию на лето 2025 года, технологии RTX уже поддерживают более 800 игр и приложений. NVIDIA обещает, что список совместимых проектов продолжит расти.