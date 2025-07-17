В Китае появится RTX 6000D — специальная видеокарта от NVIDIA

Компания NVIDIA готовит выпуск новой профессиональной видеокарты RTX 6000D, созданной специально для китайского рынка.

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По информации DigiTimes, модель поступит в продажу в III квартале 2025 года и станет заменой серии RTX PRO, доступной ранее в Китае.

Известно, что новинка будет выпускаться по 4-нм техпроцессу TSMC, получит память GDDR7 и пропускную способность около 1100 ГБ/с, что соответствует требованиям экспортных ограничений США.

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NVIDIA планирует выпустить до 2 млн экземпляров RTX 6000D до конца года, учитывая высокий спрос со стороны профессионального сегмента и сферы искусственного интеллекта.

Вместе с новым ускорителем H20, RTX 6000D может помочь компании компенсировать убытки от прежних санкций. Новинка ориентирована на рабочие станции и нейросетевые задачи и способна принести NVIDIA многомиллиардную выручку только в Китае.