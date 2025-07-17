8BitDo представила Pro 3 — аналог DualSense с кастомизацией кнопок

Компания 8BitDo анонсировала новый геймпад Pro 3, который предлагает широкий набор возможностей настройки.

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В отличие от предыдущих моделей с асимметричными стиками, у Pro 3 они расположены бок о бок, как у Sony. Стики получили TMR-технологию, защищающую от дрейфа.

Главная особенность новинки — возможность менять раскладку ABXY. Пользователь может переставить кнопки по своему вкусу: как у Xbox, Nintendo или в любом другом порядке.

8BitDo Pro 3 оценен в $69,99. В комплекте — зарядная док-станция, которая служит и подставкой для USB-адаптера.

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Контроллер оснащён несъёмным аккумулятором на 1000 мАч, обеспечивающим до 20 часов работы. Зарядка возможна как через док-станцию, так и во время игры через USB.

Геймпад поддерживает Windows, Android, Steam Deck, Switch, macOS и iOS. Есть Bluetooth, 2.4 ГГц и USB. Старт продаж намечен на 12 августа.

Доступны три цвета: серый (PlayStation), фиолетовый (GameCube) и серо-зелёный (Game Boy).