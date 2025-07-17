Вышел новый трейлер китайского экшен-боевика Where Winds Meet

Студия Everstone и компания NetEase Games представили очередной кинематографический трейлер своей грядущей игры Where Winds Meet.

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В центре сюжета свежего ролика история генерала Ван Цин.

Проект создается как ролевое экшен-приключение в открытом мире с элементами жанра уся.

Действия развернутся в неспокойную эпоху Китая X века. Геймерам будет отведена роль "юного мастера меча, раскрывающего забытые истины и тайны своей личности".

Глобальный релиз запланирован на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X до конца 2025-го. В Китае на ПК и мобильных устройствах игра доступна с конца прошлого года.

Финальное тестирование начнется 25 июля, уже стартовал прием заявок для участия.