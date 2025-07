Бюджетные процессоры i3-12100F и Ryzen 5500 сравнили в современных играх

В одном из выпусков на YouTube-канале Odin Hardware эксперт продемонстрировал, как в 1080р показывают себя i3-12100F и Ryzen 5500.

Тестовый стенд включал, кроме процессоров, стоковый кулер, матплату MSI A520 A Pro (AMD)/Gigabyte B760M Gaming AC DDR4 (Intel), систему охлаждения Nzxt Кraken 360 AIO, оперативную память 2x16 ГБ DDR4 3600 МГц 16 18 18 38 GSkill Agei, видеокарту Sapphire Pure RX 7900 GRE 16 ГБ DDR6 Triple Fans.

Cyberpunk 2077 шла с пресетом Medium, RT Off. Средняя производительность в ней составляла 174 к/с (i3-12100) и 161 к/с (Ryzen 5500).

A Plaque Tale Requiem запускалась с низким пресетом. В среднем здесь удалось получить 144 к/с (Intel) и 129 к/с (AMD).

В игре AC Mirage с графикой Low средняя частота кадров находилась на уровне 161 к/с (Intel) и 165 к/с (AMD).

COD Warzone тестировалась с пресетом Balanced. Средний FPS в ней был в районе 115 к/с (Intel) и 162 к/с (AMD).

Игра Forza Horizon 5 шла на настройках графики Medium. Средняя частота кадров здесь составляла 170 к/с (Intel) и 159 к/с (AMD).

Spiderman Remastered запускался с RT Off, пресетом Medium. В среднем в этой игре удалось получить 84 к/с (Intel) и 75 к/с (AMD).

Проект RDR 2 шёл с Medium Details. Средняя производительность в нём находилась в районе 104 к/с (Intel) и 116 к/с (AMD).

Игра Stalker 2 запускалась с графикой Low. В среднем здесь частота кадров составляла 60 к/с (Intel) и 54 к/с (AMD).

В Silent Hill 2 с пресетом Low удалось получить в среднем 142 к/с (Intel) и 131 к/с (AMD).

Starfiled шла тоже с низким пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 80 к/с (Intel) и 71 к/с (AMD).

Oblivion Remastered тестировалась на настройках графики Low. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 92 к/с (Intel) и 77 к/с (AMD).

The Witcher 3 шёл с графикой Medium и средней производительностью в районе 163 к/с (Intel) и 141 к/с (AMD).

Kingdom Come Deliverance запускалась с пресетом High. В среднем в этой игре удалось получить 142 к/с (Intel) и 126 к/с (AMD).

Last of Us II тестировалась с графикой Medium. Средняя частота кадров в ней составляла 99 к/с (Intel) и 103 к/с (AMD).

В игре Rainbow Six Siege с ультра-пресетом средняя производительность находилась на уровне 261 к/с (Intel) и 231 к/с (AMD).

CS 2 запускалась с графикой Medium. Средний FPS в этой игре равнялся 251 к/с (Intel) и 252 к/с (AMD).

Вывод

Во всех играх в целом i3-12100 превзошёл Ryzen 5500 на 4% (140 к/с и 135 к/с соответственно) по среднему FPS.