Названа дата выхода тактической ролевой игры Frosthaven
Тактическая ролевая игра Frosthaven станет доступна в Steam 31 июля.
Дату авторы обозначили в геймплейном трейлере.
Релиз состоится в формате раннего доступа.
Разработкой занимается студия Snapshot Games Inc., издательские вопросы на себя взяла компания Arc Games.
Проект создается по мотивам одноименной настолки в мире темного фэнтези, которая в свою очередь является духовной наследницей Gloomhaven.
Геймерам обещают "глубокие механики, сложный, но крайне приятный игровой процесс как в одиночном режиме, так и в многопользовательском кооперативном".
Заявлен текстовый перевод на русский язык.