Названа дата выхода тактической ролевой игры Frosthaven

Тактическая ролевая игра Frosthaven станет доступна в Steam 31 июля.

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Дату авторы обозначили в геймплейном трейлере.

Релиз состоится в формате раннего доступа.

Разработкой занимается студия Snapshot Games Inc., издательские вопросы на себя взяла компания Arc Games.

Проект создается по мотивам одноименной настолки в мире темного фэнтези, которая в свою очередь является духовной наследницей Gloomhaven.

Геймерам обещают "глубокие механики, сложный, но крайне приятный игровой процесс как в одиночном режиме, так и в многопользовательском кооперативном".

Заявлен текстовый перевод на русский язык.