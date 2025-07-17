Вышел новый трейлер Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Вышел новый трейлер игры Towa and the Guardians of the Sacred Tree в стиле аниме
Студия Brownies inc. и издательство Bandai Namco представили второй трейлер игры Towa and the Guardians of the Sacred Tree.
В нем демонстрируется катсцена в аниме-стилистике и кадры игрового процесса.
Авторы определяют результат своей работы как роуглайт-приключение.
Пройти сюжетную кампанию можно будет в соло или в кооперативе с напарником по сети или на одном экране.
Релиз запланирован на 19 сентября.
В российском сегменте Steam уже стартовал прием предварительных заказов - за игру просят 2149 руб.