Вышел новый трейлер Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Студия Brownies inc. и издательство Bandai Namco представили второй трейлер игры Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

В нем демонстрируется катсцена в аниме-стилистике и кадры игрового процесса.

Авторы определяют результат своей работы как роуглайт-приключение.

Пройти сюжетную кампанию можно будет в соло или в кооперативе с напарником по сети или на одном экране.

Релиз запланирован на 19 сентября.

В российском сегменте Steam уже стартовал прием предварительных заказов - за игру просят 2149 руб.