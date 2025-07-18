В EA Sports FC 26 не будет русских комментаторов — впервые за 12 лет

После дебютного трейлера EA Sports FC 26 стартовали предварительные заказы футбольного симулятора, но русскоговорящих поклонников ожидал неприятный сюрприз — для игры не заявлена русская озвучка, что означает отсутствие российских комментаторов.

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Если это действительно так, а не ошибка, то EA Sports FC 26 станет первой футбольной игрой EA с 2013 года без комментариев на русском языке.

Информация об отсутствии «русской озвучки» появилась в Steam и Epic Games Store. На других площадках сейчас нет упоминания набора языков для игры.

Последние несколько лет, хоть EA почти полностью отказалась от перевода своих новых игр на русский язык, но в FIFA 23 и последующих EA Sports FC издатель использовал озвучку комментаторов из FIFA 22, которая вышла в 2021 году.