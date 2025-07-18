Вышел релизный трейлер переиздания Neverwinter Nights 2

Вышел релизный трейлер переиздания игры Neverwinter Nights 2
Neverwinter Nights 2 - знаковая RPG по фэнтези-вселенной Dungeons & Dragons - получила современное переиздание.
Проект вышел с приставкой Enhanced Edition в названии.
В состав ремастера вошли все дополнения, также заявлено об улучшении графики и адаптации управления под актуальные стандарты.
Игра распространяется с полным переводом на русский язык, включая озвучку.
В российском сегменте Steam цена Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition составляет 1100 руб.