Из-за новых правил из Steam начали массово удалять игры для взрослых

Игровая платформа Steam приступила к удалению проектов для взрослой аудитории после внесения изменений в свою политику размещения контента. Новое правило запрещает публиковать продукты, которые противоречат стандартам платежных систем и банков, что в первую очередь коснулось игр со спорным содержанием. На это обратило внимание издание Automaton.

В правилах Valve появился пункт, прямо запрещающий размещение софта, способного нарушить требования финансовых партнеров, таких как Visa или Mastercard. Под это определение попадают «определенные виды взрослого контента». В результате с площадки уже начали исчезать проекты, содержащие темы инцеста и другие спорные сюжеты.

В частности, в текущей волне удалений оказались такие игры, как Sex Adventure – Incest Family, Sex Village, Reincarnation in another world going to rape и не только.

Это нововведение стало ответом на давнюю критику в адрес Steam за размещение подобных тайтлов. Так, в апреле этого года министр технологий Великобритании потребовал от Valve удалить игру со сценами сексуального насилия, что и было сделано для нескольких регионов.

