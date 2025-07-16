Вышел релизный трейлер тактической стелс-игры Eriksholm: The Stolen Dream

Игра Eriksholm: The Stolen Dream добралась до релиза.

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К выпуску разработчики студии River End Games и издательство Nordcurrent Labs выпустили финальный трейлер.

Проект представляет собой сюжетный изометрической тактический стелс.

Завязка истории обозначена следующим образом: "Вам предстоит исследовать великолепный город Эриксхольм. Брат Ханны - Херман - пропал, и в погоню за ним отправляется полиция. Ханна и сама разыскивает брата. Эти поиски запускают цепь трагических событий, которые навсегда изменят жизни героев и судьбу всего города".

Проект получил теплый прием у профильной прессы - на момент написания данной заметки рейтинг на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) составляет 78% на основе 26 рецензий.

В российском сегменте Steam цена игры составляет 2499 руб.