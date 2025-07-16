В Counter-Strike 2 добавили функцию возврата украденных скинов

В CS2 появилась новая функция, позволяющая игрокам возвращать украденные предметы из инвентаря после взлома аккаунта. Это обновление под названием «Защита сделки» было добавлено Valve с запуском третьего сезона Premier. Новая опция позволит владельцам аккаунтов отменять обмены и возвращать скины, если они были украдены, а доступ к учётной записи был восстановлен.

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Суть функции заключается в том, что при активации получатель украденных предметов не сможет передать их другим пользователям в течение семи дней. В случае, если аккаунт был взломан, владельцы смогут отменить сделку, вернув себе свои предметы. Однако после отмены обмена они не смогут использовать Торговую площадку и передавать вещи в течение 30 дней.

На данный момент «Защита сделки» работает только для предметов из CS2. В будущем Valve планирует расширить эту функцию, добавив поддержку предметов из других игр. Пока что игроки не могут обменивать предметы из CS2 с вещами из других тайтлов, так как система не поддерживает такие смешанные обмены.

Напомним, что третий сезон Premier стартовал в ночь на 17 июля. В этом обновлении также были изменены маппул, а также внесены корректировки в баланс оружия и экономику игры.