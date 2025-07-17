Анонсирована новая часть серии футбольных симуляторов EA Sports FC

Компания Electronic Arts представила новую часть своей футбольной серии EA Sports FC.

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Анонс состоялся вместе с показом дебютного трейлера.

Вопреки сложившейся традиции в первом ролике вместо нарезки катсцен на движке авторы сразу продемонстрировали геймлейные кадры и раскрыли подробности об изменениях, которые ждут геймеров.

Разработчики обещают сделать матчи более быстрыми и реалистичными, улучшить моменты с контролем мяча, дриблингом и финтами, а также внести правки во многие другие аспекты.

Все коррективы, как утверждает команда создателей проекта, сделаны на основе активного сообщества игроков и киберспортсменов.

Релиз EA Sports FC 26 запланирован на 19 сентября на ПК и двух поколениях консолей Sony, Microsoft и Nintendo.