Анонсирована новая часть серии футбольных симуляторов EA Sports FC
Компания Electronic Arts представила новую часть своей футбольной серии EA Sports FC.
Анонс состоялся вместе с показом дебютного трейлера.
Вопреки сложившейся традиции в первом ролике вместо нарезки катсцен на движке авторы сразу продемонстрировали геймлейные кадры и раскрыли подробности об изменениях, которые ждут геймеров.
Разработчики обещают сделать матчи более быстрыми и реалистичными, улучшить моменты с контролем мяча, дриблингом и финтами, а также внести правки во многие другие аспекты.
Все коррективы, как утверждает команда создателей проекта, сделаны на основе активного сообщества игроков и киберспортсменов.
Релиз EA Sports FC 26 запланирован на 19 сентября на ПК и двух поколениях консолей Sony, Microsoft и Nintendo.