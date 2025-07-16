Valve выпустила патч с третьим сезоном Premier для Counter-Strike 2, а также представила ряд значимых обновлений. Главным нововведением стало возвращение карты Overpass в турнирный маппул.

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Соревновательный маппул CS2 выглядит так:

Ancient;

Dust2;

Inferno;

Mirage;

Nuke;

Overpass;

Train.

В то время как Anubis был исключён из соревновательного списка карт, также обновлены другие элементы игры:

Огонь от зажигательной гранаты теперь распространяется быстрее;

MP9 получила увеличение отдачи и значительное снижение точности при прыжке;

В соревновательном режиме защита теперь будет получать $ 50 за каждого уничтоженного в раунде игрока атаки.

Напомним, что второй сезон Premier завершился 22 июня.