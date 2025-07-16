В Counter-Strike 2 вышло обновление — Overpass заменил Anubis в списке карт

Чемпионат.com

Valve выпустила патч с третьим сезоном Premier для Counter-Strike 2, а также представила ряд значимых обновлений. Главным нововведением стало возвращение карты Overpass в турнирный маппул.

Valve выпустила патч с третьим сезоном Premier для Counter-Strike 2
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Соревновательный маппул CS2 выглядит так:

  • Ancient;
  • Dust2;
  • Inferno;
  • Mirage;
  • Nuke;
  • Overpass;
  • Train.

В то время как Anubis был исключён из соревновательного списка карт, также обновлены другие элементы игры:

  • Огонь от зажигательной гранаты теперь распространяется быстрее;
  • MP9 получила увеличение отдачи и значительное снижение точности при прыжке;
  • В соревновательном режиме защита теперь будет получать $ 50 за каждого уничтоженного в раунде игрока атаки.

Напомним, что второй сезон Premier завершился 22 июня.