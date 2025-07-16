В Steam вышел симулятор ассенизатора Петровича с ЗИЛом

В Steam вышла игра «Ассенизатор», которая позволяет геймерам окунуться в атмосферу профессии, представленной в названии проекта. На это обратил внимание корреспондент издания «Газета.Ru».

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В игре предстоит взять шефство над двумя ассенизаторами Петровичем и Михалычем. По сюжету они давно работают в этой сфере. Однажды полицейский замечает, как дуэт трудяг сливает отходы в местную речку. Перед ними встаёт задача заработать много денег, чтобы откупиться от представителя правоохранительных органов и не попасть в тюрьму. Дополнительные сложности создаёт конкурент, который отбирает у Петровича и Михалыча клиентов.

«Вам предстоит выполнять заказы на ассенизаторе ЗИЛ-130, который Петрович купил ещё в молодости. А чтобы в дороге не было скучно, включите радиостанцию с лучшими песнями об ассенизаторе», – гласит описание игры в Steam.

Автором проекта значится студия alexkab. «Ассенизатор» – единственная игра, которая значится в портфолио разработчика.

На момент публикации новости у игры был 100%-процентный рейтинг одобрения на основе 16 отзывов.

«Мемная и прикольная игра, радио особенно топ. Не жалко отдать три сотенных бумажки, чтобы восемь глав, как под наркозом работать ассенизатором. Но было бы прикольно ещё доработать игру и добавить новые главы или сделать какую-нибудь карьеру ассенизатора. Всем советую!», – написал, например, пользователь с ником senchkkk.

В Steam игра «Ассенизатор» стоит $3 (примерно 235 рублей по курсу на 16 июля 2025 года, – «Газета.Ru»).

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