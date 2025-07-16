Вышел релизный трейлер переиздания стратегии Stronghold Crusader
Классическая стратегическая игра Stronghold Crusader получила новое современное издание с приставкой Definitive Edition.
По этому поводу студия FireFly выпустила релизный трейлер.
В новой итерации геймерам предлагаются новые кампании и виды войск, подтянутая графика, а также режим совместной игры и увеличенные карты.
В Steam пользователи тепло встречают новинку - на момент написания данной заметки рейтинг равен 94% на основе более 800 отзывов.
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