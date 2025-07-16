Гитлеру запретили участвовать в киберспортивном турнире

Киберспортсмена из индийской команды Team Aryan x TMG Gaming вынудили сменить свой никнейм Hitler (произносится как Гитлер, – «Газета.Ru») для участия в предстоящем чемпионате мира по PUBG Mobile. Решение было принято организаторами турнира после скандала в социальных сетях, вызванного отсылкой к имени лидера нацистской Германии. Об этом сообщает издание The Gamer.

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Обсуждение началось после публикации изображения состава команды, победившей на крупном индийском турнире. Сочетание названия коллектива Team Aryan и никнейма одного из игроков вызвало у многих пользователей ассоциации с идеологией Третьего рейха.

Стоит отметить, что в Индии и Иране слово «арийский» имеет иное значение, происходя от санскритского термина «благородный», и не несет негативной коннотации. Более того, одного из участников команды действительно зовут Арьян. Однако для использования никнейма Hitler культурного оправдания не нашлось.

Недавно Team Aryan x TMG Gaming одержала победу в турнире Battlegrounds India Mobile Series 2025, заработав около $145 000 и получив приглашение на PUBG Mobile World Cup. Этот чемпионат является частью масштабного события Esports World Cup (EWC), проходящего в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Как сообщает портал TalkEsport, организаторы EWC запретили игроку выступать под скандальным ником из-за строгих правил на соревновании. Ожидается, что на время турнира киберспортсмен просто выберет себе другое имя. Подобная практика является стандартной для поддержания профессионализма трансляций.

На чемпионате мира, который пройдет с 25 июля по 3 августа, Team Aryan x TMG Gaming предстоит сразиться с такими известными киберспортивными клубами, как Team Secret, DRX и Weibo Gaming.

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