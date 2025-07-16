Состоялся релиз игры по дилогии фильмов "Мятежная луна"

Компания Netflix выпустила на мобильных платформах игру Blood Line: A Rebel Moon Game.

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Проект создан по мотивам кинодилогии "Мятежная луна" Зака Снайдера.

Синопсис кратко обозначен следующим образом: "Приступайте к тяжким боевым заданиям в этом многопользовательском онлайн-боевике. Поднимите восстание против Праматери и завоюйте право вашей планеты на свободу".

Геймерам обещают стрельбу в стиле твин-стик шутера, глубокую систему развития персонажа и огромный мир с возможностью отыгрыша одним из четырех классов повстанцев.

Проект распространяется в Google Play и App Store и входит в состав подписки стримингового сервиса.

С нашими обзорами кино-основы данного продукта можно ознакомиться здесь и здесь.