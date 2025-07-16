Жара вывела из строя процессоры Intel Raptor Lake

Аномальная жара в Европе обернулась неожиданной проблемой для владельцев ПК с процессорами Intel Raptor Lake.

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Как сообщил инженер Mozilla Габриэле Свелто, именно в этих системах разработчики зафиксировали всплеск сбоев браузера Firefox, совпадающий с волнами жары.

По словам инженера, специалисты Mozilla буквально видят, как растёт количество крашей в странах ЕС, где наблюдается повышение температуры.

Проблема оказалась настолько массовой, что компания временно отключила систему автоматической отправки отчётов об ошибках: бот фиксировал тысячи крашей именно на ПК с Raptor Lake, затрудняя обработку других обращений.

Ранее Intel заявляла о решении проблем с нестабильностью Raptor Lake, но нынешняя ситуация ставит это под сомнение. Либо патчи оказались неэффективны, либо многие пользователи не обновили BIOS и драйверы.

Жара стала новым фактором риска для процессоров Intel, прославившихся своей склонностью к перегреву и сбоям.