AMD захватила 94% рынка процессоров

Ситуация для Intel ухудшается с каждым месяцем: даже самые бюджетные CPU AMD продаются лучше, чем топовые решения конкурента.

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По данным ритейлера Mindfactory, на данный момент AMD контролирует 94% выручки от продаж процессоров. У Intel осталось лишь 6%.

По количеству проданных чипов картина аналогичная: AMD занимает 92,5% рынка, Intel — всего 7,5%. Причём в тройку самых продаваемых входят Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D и 5700X, а процессоры Intel не попали даже в топ-20.

Самым популярным оказался Core Ultra 7 265K — за последнюю неделю продано всего 20 штук.

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Intel не помогает даже три последних поколения процессоров: Arrow Lake и Alder Lake фактически провалились, продавшись менее чем по 20 единиц в неделю. Новые Core Ultra 200S показывают ещё более слабые результаты.

Причина успеха AMD — доступные цены, архитектура AM4 и стабильная производительность. Intel рискует окончательно утратить позиции в потребительском сегменте.