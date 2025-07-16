Названы цены на консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X

Как уже известно, ASUS и Microsoft планируют выпустить две новые портативные консоли ROG Ally Xbox в конце этого года, ориентируясь на Steam Deck от Valve как на лидера сегмента. Цены на обе будущие модели уже просочились в сеть, предположительно из метаданных, полученных с испаноязычного сайта ASUS.

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По данным испанского игрового блога 3DJuegos, стоимость грядущих игровых консолей была раскрыта через карточки продуктов, появившиеся в результатах поиска Google.

Опубликованный скриншот показывает, что базовая версия ROG Ally Xbox будет стоить в Испании 599 евро (примерно $698), в то время как более дорогая ROG Ally Xbox X обойдётся значительно дороже – 899 евро (около $1048). Эти цены близки к текущей линейке ROG Ally в Европе, где цены в настоящее время составляют от 500 до 700 евро в зависимости от версии чипа, а ROG Ally X продаётся примерно за 900 евро.

Важно отметить, что окончательная розничная цена не всегда напрямую рассчитывается для разных регионов – это означает, что цены в США, вероятно, будут отличаться, поскольку производителям приходится учитывать налоги, импортные расходы и реакцию рынка. ASUS пока официально не подтвердила никаких подробностей, поэтому эти ранние данные носят ориентировочный характер.

Согласно слухам, официальный дебют ROG Ally Xbox и ROG Ally Xbox X состоится в октябре этого года.