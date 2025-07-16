Новую версию Genshin Impact 5.8 покажут 18 июля

Новую версию Genshin Impact 5.8 покажут на стриме 18 июля
Разработчики Genshin Impact анонсировали традиционную трансляцию перед выходом большого обновления. Летний патч 5.8 станет последним апдейтом перед релизом нового региона Нод-Края в сентябре.
Стрим Genshin Impact 5.8 пройдёт в пятницу, 18 июля, начало в 15:00. Посмотреть эфир можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).
В ходе трансляции разработчики покажут персонажа Инеффу, а также баннеры версии 5.8, летний временный ивент и другие нововведения. Также HoYoverse покажет новые промокоды на примогемы и игровые ресурсы. Само же обновление выйдет 30 июля и будет действовать до релиза 6.0 в сентябре.