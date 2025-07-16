Новую версию Genshin Impact 5.8 покажут 18 июля

Разработчики Genshin Impact анонсировали традиционную трансляцию перед выходом большого обновления. Летний патч 5.8 станет последним апдейтом перед релизом нового региона Нод-Края в сентябре.

© Чемпионат.com

Стрим Genshin Impact 5.8 пройдёт в пятницу, 18 июля, начало в 15:00. Посмотреть эфир можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

В ходе трансляции разработчики покажут персонажа Инеффу, а также баннеры версии 5.8, летний временный ивент и другие нововведения. Также HoYoverse покажет новые промокоды на примогемы и игровые ресурсы. Само же обновление выйдет 30 июля и будет действовать до релиза 6.0 в сентябре.