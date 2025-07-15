Этой осенью Sony выпустит новую партию PlayStation 5 в честь 30-летия бренда

Sony объявила о том, что этой осенью выпустит ещё одну партию лимитированной коллекции PlayStation 5 в честь 30-летней годовщины бренда. Приобрести консоли и аксессуары в уникальных расцветках получится у жителей западных стран: Великобритании, Канады, Австралии и не только. Правда, как и в прошлом году, количество комплектов будет строго ограниченным.

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В этом месяце желающие смогут оформить предварительный заказ консолей. Например, 21 июля предложение станет доступно британским подписчикам PS Plus, тогда как остальным жителям страны придётся подождать до 23 июля. В продажу комплекты поступят лишь 29 сентября. А вот жителям Австралии придётся ждать ноября, причём деталей о старте предзаказов нет.

Судя по всему, Sony собирается переиздать лишь набор с цифровой версией PlayStation 5, а также PlayStation Portal и DualSense в тематических раскрасках. Юбилейную PS5 Pro придётся вылавливать на сторонних площадках, где «перекупы» успели выставить огромные ценники.

Бренду PlayStation исполнилось 30 лет в декабре 2024 года. Лимитированная линейка консолей и аксессуаров появилась в продаже в ноябре и была моментально раскуплена — как коллекционерами, так и желающими перепродать редкие наборы подороже.