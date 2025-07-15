Стали известны европейские цены портативной консоли ROG Xbox Ally

Согласно данным сайта ASUS Store by MacMan, младшая версия консоли ROG Xbox Ally будет стоить €599, старшая — €899. Ранее эти цифры называл инсайдер eXtas1s, и теперь они подтвердились.

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Базовая модель получит процессор AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ LPDDR5X и 512 ГБ SSD. В топовой версии установлен более мощный чип Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8000 и 1 ТБ SSD.

Обе модели оснащены 7-дюймовым FullHD дисплеем с частотой 120 Гц и яркостью до 500 нит. Для хранения игр предусмотрен слот microSD и стандартный 3,5 мм разъём для наушников.

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Консоль работает под Windows 11, что открывает доступ к ПК-играм. Старшая модель весит 715 г за счёт увеличенной батареи на 80 Вт·ч. Младшая версия с батареей на 60 Вт·ч легче — 670 г.