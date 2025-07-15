Radeon RX 9060 XT стал лучшей видеокартой для 1440p

Эксперты Notebookcheck признали Radeon RX 9060 XT одной из лучших видеокарт для игр в 1440p.

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В тестах участвовала версия GIGABYTE Gaming OC с 16 ГБ видеопамяти, построенная на новой архитектуре RDNA4. Главный плюс карты — цена в $349, но найти её по рекомендованной стоимости непросто.

Среди достоинств RX 9060 XT отмечаются большой объем VRAM (что гарантирует долговечность), поддержка FSR 4 и хорошая производительность в рабочих задачах.

Также карта оснащена стандартным 8-пиновым коннектором питания и имеет режим тихой работы, что делает её удобной для большинства пользователей.

© NotebookCheck

© NotebookCheck

Недостатки тоже есть. В первую очередь это слабая производительность в играх с трассировкой лучей, а также ограничение подключения максимум трёх дисплеев.

В целом, при цене в районе рекомендованных $349, Radeon RX 9060 XT остаётся оптимальным выбором для 1440p-гейминга.