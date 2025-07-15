В Сеть слили подробности об AMD Threadripper 9000

В сеть утекли характеристики и цены новых процессоров AMD Threadripper 9000.

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Линейка включает семь моделей, а предзаказы стартуют 23 июля. Источником утечки стала витрина B&H Photo Video.

Самым доступным станет Ryzen Threadripper 9960X с 24 ядрами и ценником $1600. 32-ядерный 9970X оценили в $2600, а 64-ядерный 9980X — в $5300. Все три чипа ориентированы на HEDT-платформы и подорожали на 4–7% по сравнению с предшественниками.

Куда серьезнее подорожала PRO-серия. Например, 32-ядерный Threadripper PRO 9975WX будет стоить $4400 (+13%), 64-ядерный 9985WX — $8500 (+16%).

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Флагман — Threadripper PRO 9995WX — получил 96 ядер, тактовую частоту 2,5 ГГц и ценник в $13 000. Это на 30% дороже прошлой модели, при этом AMD обещает прирост производительности до 26%.

Официальные цены пока не объявлены, но аналогичные ценники уже появились в других магазинах. Релиз всей линейки ожидается в конце июля 2025 года.