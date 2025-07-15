В Китае выстроились очереди за RTX 5080 и 5070 FE

В Китае разгорелся настоящий ажиотаж вокруг видеокарт NVIDIA Founders Edition. Получить RTX 5080 FE или RTX 5070 FE практически невозможно: они продаются только на JD.com, где почти всегда отсутствуют в наличии.

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Недавно у геймеров появился шанс купить эти карты на мероприятии Bilibili World 2025. У стенда NVIDIA выстроились огромные очереди — люди часами ждали возможности приобрести заветную карту.

На фото видно, как покупатели стоят с зелёными сумками с логотипами RTX 5080 или RTX 5070.

Хотя в продаже полно кастомных версий этих видеокарт, именно Founders Edition остаются самыми желанными для китайских покупателей. Причина проста: они считаются коллекционными и более «чистыми» решениями от самой NVIDIA.

Интересно, что в остальном мире найти RTX 5080 и RTX 5070 FE проще — продажи стабильные, а поставки налажены. Но в Китае ситуация иная: видеокарты официально поступают в ограниченных партиях и мгновенно исчезают из продажи.