Commodore впервые за 30 лет выпустила новый компьютер C64

Компания Commodore, легендарный производитель компьютеров 80-х, вернулась с новым устройством впервые за 30 лет — Commodore 64 Ultimate.

© Ferra.ru

Это не эмулятор, а полноценный компьютер на FPGA-чипе AMD Artix 7, который воспроизводит оригинальное «железо» C64. Новинка совместима более чем с 10 000 оригинальных игр, картриджей и аксессуаров.

Компьютер доступен в трёх вариантах. Базовая модель за $299 получила корпус в стиле классического C64 и механическую клавиатуру с 66 клавишами на переключателях Gateron. Есть 128 МБ оперативной памяти DDR2, HDMI, USB-C, microSD и даже оригинальные разъёмы для кассетных приводов и джойстиков.

© ITHome

© ITHome

В комплекте — 64 ГБ USB-флешка с 50 предустановленными играми, руководство пользователя и стикеры.

За $349 доступна Starlight Edition с полупрозрачным корпусом и светомузыкой. А топовая Founders Edition за $499 поставляется в янтарном корпусе, с 24-каратным золотым значком и коллекционной футболкой. Поставки начнутся в октябре 2025 года.