Геймер собрал почти бесшумную RTX 5080 на базе вентиляторов Noctua

Пользователь Reddit с ником aartr создал почти бесшумную версию видеокарты RTX 5080, заменив стандартные вентиляторы Gigabyte Gaming OC на три кулера от Noctua: два 120 мм и один 92 мм.

© Ferra.ru

Благодаря этому моддингу температура видеокарты не поднимается выше 74°C при разгоне до 3150 МГц и энергопотреблении 400 Вт.

При этом уровень шума минимален: aartr слышит только лёгкий писк дросселей во время игр. Даже при минимальной скорости штатные вентиляторы оставались заметно громче.

© Overclock3D

Кожух карты удалось снять, не демонтируя радиатор — для этого достаточно открутить один винт в каждом углу. Все вентиляторы подключены к одному разъёму через кастомный кабель, который aartr собрал с помощью набора с Amazon.

Крепление для вентиляторов напечатано на 3D-принтере — чертежи доступны в открытом доступе. Желающие повторить мод могут скачать необходимые файлы с сайта Printables. К слову, Asus уже готовит официальную RTX 5080 Noctua Edition — выход ожидается до конца 2025 года.