Можно ли обойти блокировку российских пользователей PlayStation

Японская корпорация Sony стала блокировать российских пользователей, которые играют на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. По информации СМИ, причиной этого стало приобретение россиянами игр или подписок через иностранные аккаунты. Что произошло и есть ли какие-то способы обхода блокировки, разбиралась «Вечерняя Москва».

Борьба с кражей аккаунтов

По информации Telegram-канала Shot, через два дня после покупки игры или подписки через иностранные аккаунты пользователи получали уведомление о блокировке доступа к онлайн-сервисам Sony.

— Доступ в сети PlayStation Network из данной учетной записи окончательно заблокирован из-за нарушений условий обслуживания и лицензионного соглашения PlayStation Network, — говорилось в сообщении.

В результате пользователи теряли доступ к ранее приобретенным играм. В технической поддержке компании игрокам сообщили, что не могут ничем помочь, поскольку команды о блокировке исходили из главного офиса Sony.

Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, гендиректор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что существует огромный теневой бизнес по продаже украденных аккаунтов пользователей Sony.

— Злоумышленники могут перепродавать эти учетные записи. Пользователи, которые видят, что их аккаунт украли, обращаются в Sony. Компания находит человека, который пользуется этой учетной записью, и блокирует ему консоль или аккаунт, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт посоветовал людям, которые хотят продолжать играть в PlayStation в России, самостоятельно создавать аккаунты в других странах, а не покупать готовые, созданные кем-либо. Потому что, если Sony выяснит, что учетная запись украдена, ее блокировка будет неизбежной.

— Но это происходит не потому, что в Sony, Nintendo или Microsoft «не любят» русских. Технически сложно и дорого реализовать системные блокировки российских пользователей. Все дело только в украденных аккаунтах, — обратил внимание Хаддажи.

«Переезд» за дешевыми играми

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко добавил, что блокировки связаны с низкими ценами на игры в других регионах, из-за которых игроки стали массово «мигрировать» из своих родных стран в, к примеру, Аргентину.

— Дело в том, что, когда такие крупные корпорации, как PlayStation или, например, Microsoft, ушли с нашего рынка, некоторые консоли у нас оказались в формате «кирпича» — у них не было CD-привода, а новые игры оказалось невозможно купить на российский аккаунт. И тогда многие стали переносить учетные записи в Казахстан, Турцию, Аргентину, — указал собеседник «ВМ».

В какой-то момент Sony обнаружили, что цена на игры в аргентинском и турецком онлайн-магазинах сильно отличалась от, к примеру, российского или американского. Если там продукт стоил по 80 долларов, то в Аргентине и Турции его стоимость могла доходить до 20 долларов и ниже. Иногда игры и вовсе отдавались практически за бесценок.

— Многие игроки, причем не только в России, стали пользоваться этой, скажем так, серой схемой. В какой-то момент это привело к тому, что в Казахстане, к примеру, на 300 или 400 процентов выросло количество подписчиков казахского PlayStation Store. И поэтому Sony в какой-то момент за это взялась, — объяснил эксперт.

При этом он считает, что блокировки одних лазеек приведут к появлению других схем и «переезду» аккаунтов в другие страны. Тем не менее если блокировка случилась, то в случае с PlayStation обойти ее намного сложнее, чем, например, на приставках Xbox.

— Неясно, с чем связаны эти блокировки. Компания по сути лишает себя денег, потому что PlayStation — это одна из самых популярных, если не самая популярная, игровых консолей на русском рынке. Можно выстрелить себе в ногу, но только один раз — ноги у тебя две, выстрелишь и ходить уже не сможешь, — подчеркнул Кузьменко.

Некоторые игроки рекомендуют обратиться в службу поддержки Sony и рассказать, что смена региона была связана с настоящим переездом, а не желанием покупать игры дешевле, чем в России, чтобы попытаться добиться разблокировки аккаунта.

— Сказать так, конечно, можно. Но, скорее всего, служба поддержки этот запрос проигнорирует. Поэтому я бы посоветовал переходить на Xbox или персональный компьютер, чтобы продолжать играть без проблем, — заключил эксперт.

В начале 2025 года в России резко увеличился спрос на игровые приставки. Это могло произойти из-за новости о том, что поставки PlayStation и Xbox в страну могут быть запрещены. Действительно ли игровые приставки могут попасть под санкции и стоит ли сейчас их покупать, разбиралась «Вечерняя Москва».