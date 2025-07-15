ФБР закрыло одни из крупнейших сайтов с пиратскими играми

ФБР и Минюст США объявили о закрытии нескольких популярных сайтов, распространявших пиратские и ещё не вышедшие видеоигры. Эти ресурсы нанесли разработчикам и издателям ущерб на сумму около $ 170 миллионов, пишут СМИ.

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Среди закрытых платформ — Nswdl.com, Nsw2u.com, Ps4pkg.com, Ps4pkg.net, Mgnetu.com, Game-2u.com, Bigngame.com. Теперь при заходе на эти сайты пользователи видят сообщение о том, что домены изъяты ФБР.

По данным следствия, только с одного из сайтов за период с февраля по май было скачано более 3,2 миллиона пиратских копий игр. Многие тайтлы появлялись на этих площадках за несколько дней или недель до официального релиза.

ФБР сообщает, что подобные утечки вредят не только крупным студиям, но и командам разработчиков, которые «годами трудятся над созданием игр».

Операция проводилась при поддержке нидерландской службы финансовых расследований (FIOD). Следствие продолжается, и владельцы закрытых ресурсов могут понести уголовную ответственность.