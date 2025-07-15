«Мафия» вернулась к истокам — вышло превью Mafia: The Old Country от IGN

Издание IGN опубликовало большое превью предстоящей игры Mafia: The Old Country — журналист провёл в новой части «Мафии» три часа и высоко оценил проект.

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Похоже, команде разработчиков удалось вернуть «Мафию» к истокам игрового процесса. The Old Country, как и Mafia 1 и 2 — приключенческий боевик с фокусом на сюжете, а не на открытом мире. И, что интересно, ваше основное оружие, которое можно улучшать, – это не пистолет (хотя он, безусловно, здесь есть), а ваш нож. Стелс работает полноценно, и всё это в игре за $ 50.

Автор превью похвалил стелс и проработанный сюжет, стрельбу и другие элементы геймплея. При этом он предположил, что игра выйдет не очень долгой, и пройти новую «Мафию» можно будет за выходные.

Mafia: The Old Country станет приквелом всей серии, рассказав о зарождении мафии в Сицилии. Релиз состоится 8 августа.