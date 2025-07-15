Sony блокирует российским игрокам доступ к PlayStation

Японская корпорация Sony стала блокировать российских пользователей, которые играют на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Причиной стало то, что россияне приобретают игры или подписки с помощью иностранных аккаунтов. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил Shot.

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По данным журналистов, спустя два дня после покупки пользователя информируют, что ему заблокировали доступ к онлайн-сервисам компании.

— Доступ в сети PlayStation Network из данной учетной записи окончательно заблокирован из-за нарушений условий обслуживания и лицензионного соглашения PlayStation Network, — говорится в сообщении.

Из-за этого у игроков пропадает доступ к приобретенным играм. Техническая поддержка Sony, все еще работающая после ухода компании из России, заявила, что не может помочь, поскольку команды о блокировке исходят из главного офиса компании, передает Telegram-канал.

Один из российских игроков рассказал «Вечерней Москве», что ситуация не носит массовый характер, и Sony заблокировала только те аккаунты, которые были недавно зарегистрированы в Турции или на Украины и затем куплены у частных продавцов. Доступ к учетным записям, созданным давно, по-прежнему присутствует.

19 мая в СМИ появилась аналогичная информация о том, что Sony провела массовую блокировку аккаунтов российских пользователей, зарегистрированных в турецком, индийском и украинском регионах.