Ремонт геймпада для Nintendo Switch 2 оказался очень тяжелой задачей
Новый контроллер Switch 2 Pro, как и сама консоль Switch 2, отличается стильным дизайном, но из-за этого его очень трудно ремонтировать. Видеоразбор от iFixit показал, что для замены самых уязвимых деталей придется полностью разбирать устройство.
Чтобы добраться до джойстиков или батареи, сначала нужно снять верхнюю крышку, которая приклеена и скрывает винты. Затем придется откручивать несколько слоев пластика и снимать кнопки-бамперы, прежде чем добраться до батареи. В сравнении с контроллером Xbox, где батарею можно быстро заменить, это очень неудобно.
Switch 2 Pro использует похожие джойстики, как у Joy-Con 2, которые не оснащены эффектом Холла — он помогает избежать проблемы с «дрейфом». Nintendo не признала эту проблему официально, но, судя по разборке, её решение не стало проще в новой модели. Из-за этого компания даже предлагает бесплатный ремонт Joy-Con 2, если у них появляются проблемы вне гарантийного срока.