Ремонт геймпада для Nintendo Switch 2 оказался очень тяжелой задачей

Новый контроллер Switch 2 Pro, как и сама консоль Switch 2, отличается стильным дизайном, но из-за этого его очень трудно ремонтировать. Видеоразбор от iFixit показал, что для замены самых уязвимых деталей придется полностью разбирать устройство.

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Чтобы добраться до джойстиков или батареи, сначала нужно снять верхнюю крышку, которая приклеена и скрывает винты. Затем придется откручивать несколько слоев пластика и снимать кнопки-бамперы, прежде чем добраться до батареи. В сравнении с контроллером Xbox, где батарею можно быстро заменить, это очень неудобно.

Switch 2 Pro использует похожие джойстики, как у Joy-Con 2, которые не оснащены эффектом Холла — он помогает избежать проблемы с «дрейфом». Nintendo не признала эту проблему официально, но, судя по разборке, её решение не стало проще в новой модели. Из-за этого компания даже предлагает бесплатный ремонт Joy-Con 2, если у них появляются проблемы вне гарантийного срока.